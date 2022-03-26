«تنسيقية الشباب» تطلق أولى جلسات المنصة الحوارية لمشروع العدالة الثقافية

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت أولى جلسات المنصة الحوارية لمشروع العدالة الثقافية عن مبادرة تطوير قصور الثقافة وتفعيل دورها بهدف زيادة تأثيرها كرائدة في نشر الفكر والثقافة والفنون خاصة للشباب.

ويشارك فى الجلسة كلا من سها السعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ،والنائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة، ويدير الجلسة النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وعقدت التنسيقية من قبل ورشة عمل خاصة بتطوير قصور الثقافة ضمن "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية" التي أطلقتها منتديات التنسيقية في موسمها الأول.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج متكامل للوصول إلى الهدف المطلوب من المبادرة، يشمل مرحلتين، الأولى هي ورش عمل يشارك فيها عدد من المهتمين من داخل المنتديات بالإضافة إلى عدد من المختصين والمهتمين من خارج أعضاء التنسيقية، والمرحلة الثانية عبارة عن حلقات نقاشية يشارك فيها شخصيات أكثر تخصصا من الجهات التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني بهدف الوصول لصيغة مثلى للمبادرة محل النقاش.

وفي سياق متصل، شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، في مؤتمر «مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية.. نحو مزيد من التوطين والتكامل»، الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في أحد فنادق القاهرة.

وبحث المؤتمر، خلال الجلسة الأولى، التحولات النوعية عالميا وتأثيرها على الصناعة المصرية، وآفاق توطين الصناعات التكنولوجية، وأهمية تقديم حوافز للمستثمرين وفوائد تدريب العاملين في المجال الصناعي، وحتمية وجود خريطة صناعية.

وأصدر المؤتمر الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عدة توصيات خرجت في نهاية المؤتمر والذي ضم عدة جلسات.