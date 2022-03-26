السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بحضور 1700 شاب.. محافظ الجيزة يفتتح فعاليات الملتقى التوظيفي للشباب

ملتقى توظيف الشباب
ملتقى توظيف الشباب بحضور محافظ الجيزة

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على حضور فعاليات ملتقى توظيف الشباب الذي أقيم اليوم بأحد مدارس شارع العشرين بحي بولاق الدكرور.

وتقدم 1700 شاب وفتاة للحصول على فرص عمل من ضمن 5 آلاف فرصة عمل اتاحها الملتقى بجميع التخصصات.

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يأتي الملتقى انطلاقا من دعم محافظة الجيزة لكافة المبادرات التي تهدف إلى تنمية المجتمع، بالتعاون مع عضو مجلس النواب وبمشاركة مديرية القوى العاملة وجهاز رعاية وتشغيل الشباب وبمشاركة ٥٠ شركة من الشركات العاملة في السوق المصري ويوفر فرص عمل للشباب حاملي جميع المؤهلات سواء عليا ومتوسطة إضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل دراسي "بدون مؤهل"، وذلك لنشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص وفقا لرغبة كل شاب للعمل فى المجال الذي يريده.

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عقب افتتاح المحافظ للملتقى، تفقد أروقته لمتابعة إقبال الشباب والاستماع منهم عن أبرز اهتماماتهم وآرائهم في فرص العمل المتاحة من خلال الملتقى، مؤكدًا أنه لمس جدية من قبل الشباب المتقدمين للوظائف ورغبة أكيدة فى العمل، لافتًا إلى أن الشركات والجهات المشاركة في الملتقى تتولى تدريب الشباب على العمل وتتكفل بتنمية مهاراتهم لترقى لسوق العمل.

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ورحب المحافظ بالمبادرات المجتمعية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من الملتقيات لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

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رافق المحافظ خلال حضوره فعاليات الملتقى هند عبد الحليم نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد وعبد الله نور رئيس حي بولاق وعزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب ومحمد عيسي مديرية القوي العاملة واللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة.

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تأتي الأعمال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية بتوفير فرص عمل للشباب.

توظيف الشباب حي بولاق محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

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