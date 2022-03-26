السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد وفاة زوجته بـ 15 شهرًا.. أول صورة من حفل زفاف ياسر فرج

حفل زفاف الفنان ياسر
حفل زفاف الفنان ياسر فرج

يحتفل الفنان ياسر فرج بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك وسط حضور عدد من الفنانين والأصدقاء المقربين والعائلة.

ويعتبر هذا الزواج الثاني للفنان ياسر فرج وذلك بعد وفاة زوجته الأولى منذ 15 شهرا تقريبا من رحيل زوجته المخرجة الإذاعية ميادة عثمان والتي توفت في شهر يناير من العام الماضي .

 

أخر أعمال ياسر فرج الفنية

وشارك الفنان ياسر فرج مؤخرا في مسلسل “القاتل الذي أحبني” والذي خاض بطولته النجم هاني رمزي وعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من تأليف صلاح عربى وإخراج عمرو عابدين ويشارك في بطولته سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

كما شارك في شهر رمضان الماضي في مسلسل "النمر" والذي خاض بطولته النجم محمد إمام برفقة كل من الفنانة هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وعدد كبير من نجوم الفن مسلسل النمر من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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