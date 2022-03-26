بخط يد أحمد زكي.. وثيقة تكشف تنازله عن أجره في هذا الفيلم

شارك الفنان أحمد زكي، في منتصف سبعينات القرن الماضي، إلى جانب محمود يس ويونس شلبي وسعيد صالح والسيد راضي ومنى جبر، بدور في فيلم "صانع النجوم"من سيناريو وحوار الكاتب الكبير مجيد طوبيا، وإخراج محمد راضي.

وهو الفيلم الوحيد الذي أنتجته شركة "رابيا" المؤلفة من مجيد طوبيا ومحمد راضي، وعانى الفيلم من بعض الخسائر ليحرر النجم أحمد زكي إقرارا بخط يده للشركة يتنازل فيه عن بعض مستحقاته عن الفيلم.

وكتب أحمد زكي :" أقر أنا أحمد زكي عبد الرحمن أنني تنازلت تنازلا نهائيا لا رجوع فيه عن مبلغ "200" جنيه فقط مائتا جنيه لا غير من قيمة العقد المبرم بيني وبين شركة رابيا فيلم التي يمثلها في العقد السيد مجيد طوبيا عن القيام بدور ممدوح في فيلم "صانع النجوم".

المتنازل بما فيه أحمد زكي

وتمنياتي لشركة رابيا فيلم بالتوفيق وباكورة أفلام ناجحة بإذن الله

ممثل جديد أحمد زكي 4 إبريل

1976

صانع النجوم

تدور قصة الفيلم حول النجمة الشهيرة سهام "سهير رمزي" التي تحضرعرضًا مسرحيًا، تقابل خلاله الممثل سعيد "محمود يس"، ويقعا في الحب ويتزوجا، وتدفعه سهام إلى عالم السينما كي يكون نجمًا شهيرًا، وبعد تعرضه ﻹحدى المشكلات في العمل، يختفي في إحدى القرى، بينما يترك سيارته تسقط في النيل، ليظن الجميع أنه مات، وتتصاعد الأحداث.

ويعتبر فيلم "صانع النجوم" هو العمل السادس الذي يشارك فيه النجم أحمد زكي، حيث شارك قبله في أعمال هي، مسرحية حمادة ومها عام 1967 أثناء دراسته في المعهد (وكان يقلد الفنان محمود المليجي)، وكان أول ظهور له على شاشة السينما في فيلم ولدي عام 1972 أمام الفنان فريد شوقي، ومن بعدها فيلم "شلة المشاغبين"، وفيلم "أبناء الصمت" وهو سيناريو وحوار مجيد طوبيا أيضًا، ومن بعدها فيلم "بدور"، ثم فيلم "ليلة وذكريات"، وأخيرا فيلم صانع النجوم".

لكن أول بطولة مطلقة لأحمد زكي جاءت عام 1978 أمام الفنانة الكبيرة سعاد حسني في فيلم "شفيقة ومتولي"، وتوالت بعدها أعماله مثل إسكندرية ليه، الباطنية، طائر على الطريق، العوامة 70، عيون لا تنام، النمر الأسود، موعد على العشاء، البريء، زوجة رجل مهم، والعديد من الأفلام التي حققت نجاحات كبيرة على مستوى الجماهير والنقاد على السواء.

نال جائزته الأولى عن فيلم "طائر على الطريق". على الشاشة، تألق أحمد زكي في شخصيات من الطبقة الفقيرة، البعيدة عن شخصية الأفندي التركي، وراح في كل مرة يقدم وجهاً أكثر صدقاً للمصري الأصيل. جسد شخصية الرئيس جمال عبد الناصر في فيلم ناصر 56 وشخصية الرئيس محمد أنور السادات في فيلم أيام السادات وشخصية عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل الأيام وشخصية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في فيلم حليم