ضبط 3.5 طن ملح وسمنة فاسدة في كفر الشيخ

وجه عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشكيل حملة تموينية بدائرة مركز مطوبس تحت إشراف عبد الفتاح حسام مدير تموين مطوبس والاشتراك مع الوحدة المحلية وجهاز حماية المستهلك وذلك لضبط الأسواق .

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط وتحرير 11 محضر عدم الإعلان عن الأسعار ، ومحضر غش تجاري بضبط كمية 1650 كجم ملح منتهى الصلاحية، وتحرير محضر سلعة مجهولة المصدر بضبط 1750 كيلو سمن بدون بيانات ، وتحرير محضر عدم إعطاء فاتورة ، وذلك بإجمالى 14 محضر، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ومؤخرا ، فقد تمكن جهاز حماية المستهلك بمحافظة كفرالشيخ من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، وتم تحرير محضرين لمخازن مواد غذائية بدون ترخيص وتم التحفظ على سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها وبدون تاريخ الإنتاج والصلاحية، وتحرير محضر لمصنع حلوى وتم التحفظ على دقيق استخراج 72% ومواد غذائية بدون فواتير ومجهولة المصدر.

وتمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط 5 أطنان ملح بدون بيانات تخص الانتاج والصلاحية، و 6 براميل جلوكوز باجمالى 1.800 طن، و16 شيكارة دقيق 72% داخل مصنع حلوى، و7 شكائر جوز الهند بدون بيانات باجمالى 175 كيلو، و25 كرتونة زيت بإجمالى 300 زجاجة زيت، و50 علبة سمنة بإجمالى وزن 225 كيلو، و7000 كيس مشروب عصير بودرة خروب وتمر هندي مجهول المصدر، و 245 طبق لحوم مصنعة ولحوم مجمدة منتهية الصلاحية وبدون بيانات تخص الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى صلاحيتها.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.