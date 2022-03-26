السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حالة وفاة و82 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

كورونا فى المغرب
كورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و82 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة المغربية، في نشرتها اليومية الخاصة بالوضعية الوبائية في المملكة، ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.162.923 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 16.057 وفاة.

وأشارت النشرة إلى أنه تم التأكد، من 37 حالة شفاء إضافية؛ ليصل التعافي إلى 1.146.239.

ونوهت بأن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7846 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.251.192 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني، في 2 مارس من سنة 2020.

وقد تلقى 9588 شخصًا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في المغرب.

ووفق بيان صادر في وقت سابق من اليوم للصحة المغربية، فإن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6096143 شخصًا.

وأوضح البيان، أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24782746 شخصًا حتى اليوم.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23252264 شخصًا حتى اليوم.

المغرب كورونا وفيات اصابات جديدة حالات شفاء وزارة الصحة المغربية

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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