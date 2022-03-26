السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «الإسكان» يتابع أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات بالمنزلة

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

كلّف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، السبت، المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية بمتابعة أعمال الإنشاءات الجارية لتطوير مصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة، بحضور طقم الإشراف من مديرية الإسكان وممثلي وزارة الإنتاج الحربي المنفذين للمشروع.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التوسعات والتطوير الجارية بمصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة على مساحة 12,5 فدان بطاقة استيعابية 640 طن يومي بتكلفة 150 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة ويخدم 6 مراكز وهى: (المنزلة والمطرية والجمالية وميت سلسيل والكردي ومنية النصر).

وأشار مختار إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية وجاري تركيب خط الفرز والخط الناعم والتنظيف ليصل إجمالي ما تم تنفيذه، حتى الآن، 85% من إجمالي الأعمال بالمصنع.

أيمن مختار محافظ الدقهلية وزارة الإسكان أعمال الإنشاءات

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على هامش الأزمة

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