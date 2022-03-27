كيف يؤثر الربيع على برجك؟

بدأ الربيع ومع تغير الفصول تتغير حظوظ الأبراج، ففي السطور التالية يرصد خبراء علم الفلك كيف يؤثر الربيع على الأبراج الفلكية.

الحمل: حان الوقت للتألق

من المحتمل أن تشعر بطفرة قوية في الطاقة ومعها ستشعر بالرغبة في الحصول على إمكانيات جديدة، لذا فهي بداية جديدة لك من نواح كثيرة في الحياة.

الثور: هتحب جديد

حان الوقت لإعادة الاتصال بجسمك من خلال ممارسة التمارين الرياضية، كما أنك تتحكم بشكل كبير في حياتك المهنية، بالإضافة إلى أنه فرصة جيدة للوقوع بالحب.

الجوزاء: المرح والسعادة في طريقك

الربيع يجعلك تشعر وكأنك طفل مرة أخرى، يبدو الأمر وكأن العطلات المدرسية على وشك أن تبدأ وكل هذا المرح وحب السفر يعود إليك، قم بزيارة أماكن جديدة، ارسم أكبر قدر ممكن من النشاط والطاقة على حياتك.

السرطان: جدد علاقاتك

المنزل هو المكان الذي يوجد فيه قلبك، حان الوقت لتجعل منزلك يشعر بالانتعاش والحيوية مرة أخرى. ركز على تنشيط علاقاتك بشريك الحياة وتجديد العلاقة.

الأسد: استعادة الثقة في النفس

يعني الاعتدال الربيعي أن الشمس تعود إلى قوة الحياة الكاملة، وبما أن الشمس هي الكوكب الحاكم لبرجك، فإن هذا يعيد أيضًا قوتك وثقتك في نفسك.

العذراء: فرصة للاسترخاء

الربيع هو أحد المعالم البارزة في تقويم الطبيعة، حيث يساعد التنزه في الحدائق للحصول على الاسترخاء اللازم والمفيد لجسمك.

الميزان: السماء الصافية جيدة

يجلب الربيع الكثير من الأشياء التي يمكن ملاحظتها، مثل السماء الصافية وأشعة الشمس المنعشة، التي تساهم في تعزيز الثقة بالنفس وتحقيق النجاح.

العقرب: فرصة للحب

الربيع هو موسم رئيسي بالنسبة لك، فهو يجلب لك الكثير لتفكر فيه مثل التفكير في عملك، او الحصول على شريك حياة مناسب لك لاستكمال دائرة النجاح.

القوس: استفد من الشمس

حقق أقصى استفادة من الضوء والدفء لهذا الموسم واحصل على جرعتك الكاملة من الحياة الطبيعية - إنه أقوى وقود لديك في العمل والحياة بشكل عام.

الجدي: النجاح في العمل

الربيع لا يتعلق فقط بالنمو في الطبيعة ولكن أيضًا حول طاقة مواليد برج الجدي، فهو موسم تجديد النشاط وتحقيق النجاح في عملك.

الدلو: ممارسة الرياضة

أنت شخص تعشق البحث عن الإثارة والمغامرة في الأماكن الطبيعية، حيث يفتح الربيع لك الكثير من الأفاق لممارسة الكثير من الرياضات في الهواء الطلق.

الحوت: حسن نفسيتك

يوفر الربيع فرصًا لإعادة الاتصال بطفلك الداخلي وتزيين المنزل، وارتداء ملابس تنكرية، وإقامة الحفلات وتحسين الحالة النفسية، خاصة مع من تحب.