مباحثات سعودية أردنية حول قضايا المنطقة والتطورات الدولية

أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية الحوثية التي تستهدف منشآت السعودية الشقيقة وأمنها واستقرارها.

وجدّد الصفدي، خلال لقائه اليوم، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان على هامش أعمال منتدى الدوحة، إدانة المملكة الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية السعودية وأدّت إلى اشتعال النيران في إحدى محطات توزيع شركة أرامكو في مدينة جدة يوم أمس.

وأكّد الصفدي لنظيره السعودي أن الأردن يقف مع الأشقاء في أي خطوةٍ يتخذونها لحماية أمنهم ومصالحهم.

وبحث الصفدي، والأمير فيصل، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية، مؤكدًا حرص البلدين على تطوير العلاقات في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

وشدّد الصفدي، والأمير فيصل، على أن المملكتين تقفان معًا بالمطلق في مواجهة التحديات، ومستمرتان في العمل من أجل زيادة التعاون الثنائي، والتنسيق في جهود حلّ الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

كما بحث الصفدي والأمير فيصل عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية، ومواجهة الإرهاب الحوثي وجهود التوصل لحلٍ سياسيٍ للأزمة اليمنية، والأزمة السورية والأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على المنطقة والعالم، خصوصًا فيما يتعلق بقطاع الطاقة والأمن الغذائي والجهود الدبلوماسية المستهدفة حلها.

وأكّدا استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية.