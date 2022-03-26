السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

زعيم الأغلبية البرلمانية يستقبل وفد «نقل النواب» لمتابعة أعمال تطوير الطرق

وفد اللجنة
وفد اللجنة

استقبل المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، اليوم السبت، وفدًا من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال زيارتهم لمحافظة قنا لتفقد عددٍ من المحاور والطرق.

وتفقد الوفد البرلماني مزلقان الأشراف الغربية، وأوصت اللجنة بضرورة إحداث عملية تطوير بالمزلقان.

ويضم وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض امين سر لجنة النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب  أحمد سعد نويصر، النائب حسام عاشور، والنائبة مي مازن، والنائب كمال أبو خليل، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور، النائب حازم عويان، النائب مصطفي محمود، والنائب هشام عبد الرازق امين اللجنه، ومن أمانة اللجنة أحمد سلامه، محمد عبد العظيم ومن وزارة النقل سالم مصطفي، وليد عبد الرازق.

ومن ناحية أخرى، تواصل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي جولاتها الميدانية لليوم الرابع على التوالي بزيارة محافظة البحيرة وزيارة المنطقة الصناعية بالطرانة بحوش عيسي وزيارة منطقة فرهاش وتفقد المجمع التعاوني الحرفي بحوش عيسي وتفقد المجمع السكني التعاوني ومعرض الصناعات المتوسطة والصغيرة، وزيارة المنطقة الصناعية بوادي النطرون.

واختتمت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جولاتها بلقاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وزيارة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن اللقاءات والزيارات للمحافظات هدفها الوقوف علي مدي تفعيل القانون 152 لسنة 2020 وتذليل العقبات امام أصحاب المشروعات الصغيرة ودعمهم لافتا أن هذا القطاع داعم للاقتصاد الوطني لذا لا بد من دعمه لانجاحه .

وادى النطرون المهندس أشرف رشاد الشريف الاغلبية البرلمانية النقل والمواصلات مجلس النواب علاء عابد

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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