السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عبدالغفار: مصر نجحت فى التصدى لـ5 جوائح من فيروس كورونا

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إن مصر نجحت فى التصدي لـ5 جوائح من فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وأضاف "عبدالغفار" أن المنظومة الصحية تقوم بدور كبير لتقديم كل الخدمات الطبية للمواطنين، لافتاً إلى أنها شهدت تطورًا كبيرًا، خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتقليل السلبيات وتقديم كل ما نستطيع من الخدمات الطبية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، كانت حريصة على تكريم النماذج المميزة، والتى قدمت شغلا مميزا، وذلك بديوان الوزارة ومديريات الشئون الصحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده وزارة الصحة والسكان، الآن، تحت عنوان "المجلس الصحي المصري" حتمية الحاضر وضرورة المستقبل.. نحو تعليم صحي بمعايير عالمية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

يشارك في المؤتمر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد عثمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، والدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، واللواء طبيب رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وقع على قانون رقم 12 لسنة 2022 الخاص بإنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.

وبموجب قرار الرئيس، يحل المجلس الصحي المصري محل اللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998، وكذلك محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

 

الصحة جوائح فيروس كورونا المنظومة الصحية الخدمات الطبية تطوير كبير السلبيات

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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