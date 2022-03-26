«الصحة العراقية» تسجل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت العراق، اليوم، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد، وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان، أنها سجلت 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 855 شخصا للشفاء.

وأضاف البيان أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 4 حالات في عموم محافظات البلاد.

وأكد البيان أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 4132.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور سيرغي بورياسيف، أخصائي الأمراض الصدرية، السمات المميزة للسعال الذي يسببه متحور "أوميكرون"، وأوضح كيفية تخفيف حالة المريض.

ويشير الأخصائي إلى أن المصابين بمتحور "أوميكرون" من الفيروس التاجي المستجد يشكون عادة من السعال الذي يتميز بوجود التهاب نزفي.

وقال: السمة المميزة للسعال عند الإصابة بمتحور "أوميكرون" هي الالتهاب النزفي، أي أن الالتهاب يكون في الغشاء المخاطي الذي يكون متوترا لذلك لا يجلب السعال الراحة للمريض، وهذا يعني أن السعال ليس بسبب البلغم كما هو معتاد، بل بالتهاب الغشاء المخاطي، لذلك يستمر السعال طويلا من دون أن يخفف حالة المريض، وفي حالة وجود البلغم، فإنه يكون قليلا وشفافا لا يحتوي على اللون الصنديدي المميز للبلغم.

وأضاف أنه "يمكن في هذه الحالة استخدام أدوية مضادة للالتهابات وكذلك الاستنشاق، وما شابه ذلك، المهم هو إزالة احتقان الغشاء المخاطي لتخفيف تهيجه، وأن السعال الشديد لفترة طويلة يمكن أن يلحق الضرر حتى بالأضلاع، وهذه مشكلة معروفة.

ويشير الأخصائي إلى أن الذين يعانون من السعال الناجم عن إصابتهم بمتحور "أوميكرون" يجب أن يتجنبوا الهواء الجاف، ومن الضروري أن تكون الغرفة مبردة.

وتابع: "يجب ترطيب الغشاء المخاطي لأنه متوتر وجاف، لذلك يجب تهوية الغرفة بين فترة وأخرى، كما يجب أن تكون حرارة الهواء في الغرفة غير مرتفعة وأن يكون الهواء رطبا".