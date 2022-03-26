السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

خلال حديثه لـ«معاريف»..

وزير الخارجية التركي: نتعاون مع إسرائيل لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا

مولود تشاويش أوغلو
مولود تشاويش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، إن هناك تعاون بين إسرائيل وتركيا، مع فرنسا وألمانيا ودول أخرى، من أجل إنهاء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية التركي، الذي يشارك في قمة «الناتو» الحالية في بروكسل، :"رغم عدم وجود آلية تنسيق بين تركيا وإسرائيل فيما يتعلق بالاتصالات مع روسيا وأوكرانيا، فإن الجانبين يبلغان بعضهما البعض بمحاولات الوساطة".

وأضاف، خلال حديثه مع صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، :"هناك تعاون جيد بين الجانب الإسرائيلي والجانب التركي، وكذلك مع فرنسا وألمانيا ودول أخرى، ويعتزم الوسطاء تحقيق وقف إطلاق النار أولا، ثم فتح نقاشات حول القضايا الأربع التي هي محور الجدل، والتي ناقشها وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا".

وتلعب إسرائيل دور الوساطة بين أوكرانيا وروسيا، في محاولة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في «كييف»، بناء على طلب من النظام الأوكراني.

وأجرى نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، زيارة إلى موسكو، أوائل شهر مارس الجاري، التقى خلال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعقبها بزيارة إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس، كما تحدث هاتفيًا – مرات عديدة – مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أوكرانيا إسرائيل وزير الخارجية التركى معاريف وقف إطلاق النار روسيا

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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