قائمة قنوات عرض مسلسل أكرم حسني «مكتوب عليّا» في رمضان 2022

يعرض مسلسل أكرم حسني الجديد «مكتوب عليا» في سباق مسلسلات رمضان 2022 على عدد من القنوات الفضائية.

وترصد «الدستور» القنوات العارضة لحلقات مسلسل أكرم حسني «مكتوب عليا» الذي يعرض في شهر رمضان 2022.

مسلسلات رمضان 2022.. قنوات عرض مسلسل أكرم حسني مكتوب عليا

ويعرض مسلسل أكرم حسني مكتوب عليا في رمضان 2022 من خلال ثلاث قنوات ومنصتين هما:

- قناة DMC.

- قناة DMC drama.

- قناة ART حكايات.

- منصة watch it.

- منصة Shahid VIP (خارج مصر).

وأطلقت الشركة المنتجة للمسلسل الإعلان الرسمي للعمل، استعدادًا لطرحه في موسم رمضان 2022، وكشف الإعلان عن حالة غريبة يستيقظ عليها جلال (أكرم حسني) وهي أن هناك كتابات على يده تصف أحداث يومه، ولا أحد يمكنه أن يرى تلك الكتابات غيره لينتهي الإعلان بجملة «محدش بيأخد أكتر من اللي مكتوبله».

كما تم طرح بوسترات منفردة لأبطال المسلسل كلا بشخصيته التي يلعبها ضمن أحداث العمل.

قصة مسلسل مكتوب عليا

تدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا المشوقة حول الشاب جلال قدري الذي يلتقي رجلاً غريب الأطوار، يمسح على ذراعه بمادة سحرية، ليفاجئ جلال في اليوم التالي بأن كل ما يجري معه يومياً يُكتب على جسده قبل حدوثه حيث يكون قادراً على قراءته منذ استيقاظه.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا من بطولة أكرم حسني، وأيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وأسامة عبد الله، ومحمد طعيمة، ومحمود السيسي، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

ويعتبر مسلسل “مكتوب عليّا” هو التعاون الثاني بين الثلاثي أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري، حيث سبق وتعاونوا في مسلسل الوصية، الذي نافس في موسم رمضان 2018، حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري.