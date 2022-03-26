«فلوس الرقص حلال».. معركة فيفي عبده مع شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي

أطلقت الفنانة فيفي عبده فتوى على لسان شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي عام2003، أباحت من خلالها أموال الرقص.

وظهرت في برنامج «ساعة بقرب الحبيب» على شاشة الفضائية اللبنانية، فوجه لها المذيع سؤالا عن أموال الرقص، هل حرام؟ فردت بأنها خرجت للحياة ووجدت فن الرقص موجودا، وأنها احترفته لحبها له.

ولفت تقرير لجريدة «الميدان» عام 2003 أن فيفي عبده لو كانت تعلم أن الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر هو من أشهر شيوخ الفتاوى في مصر والعالم العربي لما أطلقت على لسانه فتوى أموال الرقص.

وصّرح شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي، أنه لم يفت بهذه الفتوى التي أدعى البعض أنه أباح بشأنها أموال الرقص «الناس جميعا تعرف الحلال والحرام، فالحلال بين والحرام بين، فكيف أبيح فلوس الرقص فمن يدعي أنني أبحت هذه الفتوى فليأت بفتوى الإباحة».

وفور إطلاق فيفي عبده فتوى على لسان شيخ الأزهر، دون أن يفتي بها وأكد ذلك، أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بأنه لا يجوز إقامة موائد الرحمن التي تقام لإفطار الصائمين في شهر رمضان من أموال الرقص.

وأعد الشيخ عمر السطوحي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الإجابة عن الفتوى، ونُشرت في جريدة "روز اليوسف" 2005: ونصها: «موائد الرحمن لها شروط أهمها أن يكون المال الذي تقام به الموائد حلالا، وجاء من مصدر شرعي، وأن تكون النية فيها خلاصة لوجه الله طمعا في رضوان الله والحصول على الثواب العظيم، وأن يتم إعداها للمحتاجين وأبناء السبيل، ولا تكون لكل من هب ودب، فيمتنع عنها القادر إلا للضرورة، وذلك حتى لا يمنع حقا لفقير محتاج».

عاودت فيفي عبده الحديث عن الفتوى مرة أخرى، عام 2021، وقالت: «أبقى إنسانة غبية لو قولت إنها حرام ولا مش حرام، أنا مش هفصل في ده».

وأضافت فيفي عبده في إحدى حلقات برنامج «حبر سري» على شاشة «القاهرة والناس»: «المواضيع دي دايما الإنسان يكون عقلاني فيها أنا حاجة عملتها وأنا صغيرة، وخلاص كبرت بيها وبقيت فيفي عبده الممثلة والراقصة والمسرح والجيل اللي طلع بيحبني».

وأضافت: «مش هقدر أقول حرام وأتوب وما أتوبش، أنا بعمل شغلي وبتعب فيه جدًا، وإني أتوب أو ما أتوبش ربنا هو اللي عالم».

ولا زالت فيفي عبده تتمسك بآرائها، حيث صرحت خلال ظهورها في برنامج «مع الفارس» على قناة «الرشيد» أنها تحب الرقص، قالت: «لو قابلت رب العالمين هقوله بحب الرقص»، وتحرص على تلاوة الآيات القرآنية قبل إقدامها على فعل أي شئ «أنا قبل ما بعمل أي حاجة بقرأ قرآن، حتى قبل ما أطلع من بيني، كل واحد حسابه بينه وبين ربنا، لازم أحصن نفسي بالقرآن».