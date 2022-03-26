السبت 26 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق عصابة للسرقة بالجيزة إلى المفتى

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة أوراق تشكيل عصابي مكون من 6 سائقين، تخصصوا في السرقة بالإكراه، إلى مفتي الجمهورية، لقيامهم بقتل مواطن والشروع في قتل صديقه لسرقة مبلغ ١٦٥ ألف جنيه، وحددت جلسة ٢٥ مايو للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار خالد محمد أبوزيد، وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام، وجوزيف إدوارد زكي، بأمانة سر أحمد فتحي.

كان المستشار أحمد البحراوي، قد أحال كلًا من عمرو جابر أبوالفتوح، ونصر محمد هزاع، ومحمد جاد المولى وشهرته محمد أبوزيد، وإيهاب شاكر وشهرته إيهاب الصعيدي، وأسامة عويس وشهرته أسامة سوستة ومحمود عبدالسلام حنفي، وشهرته محمود أبوحسن "سائقين"، إلى محكمة الجنايات لقيامهم في ٤ سبتمبر ٢٠١٢ بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه، بأن قاموا بقتل رفعت محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن قام المتهمان الأول والثاني بمراقبته داخل أحد البنوك بمنطقة أكتوبر، وبعدما تسلم الأموال، قاما بالاتصال بباقي المتهمين خارج البنك، حيث تمكنوا من رصده وتتبعه، ثم ترصدوا له، وقام المتهم الأخير بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه، فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، بينما حاول صديق الضحية مواجهتهم والهرب بالأموال من مكان الحادث، إلا أنهم أطلقوا الرصاص عليه، فحدثت إصابته، وتم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جنايات الجيزة تشكيل عصابي السرقة بالإكراه

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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