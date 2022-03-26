سقوط توك توك بترعة المنصورية بمنشأة القناطر دون إصابات

انتشلت قوات الحماية المدنية بالجيزة دراجة نارية توك توك عقب سقوطه بترعة المنصورية بين كوبري غيضان وكوبري العبسي بقرية الزيدية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغاً بسقوط دراجة نارية توك توك بترعة المنصورية بين كوبري غيضان وكوبري العبسي بقرية الزيدية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وتم انتشال الدراجة النارية دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.