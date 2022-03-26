إعدام المتهم بقتل صهره بسبب الميراث

قررت محكمة جنايات المنصورة، التصديق على حكم إعدام المتهم بقتل زوج شقيقته، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، ‏وعضوية المستشارين السعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام ‏غيث‎.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهم ع. إ. إ 65 سنة - سائق بالمعاش، لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل المجني عليه “رضا ع. خ” عمدًا مع سبق الإصرار، مستخدمًا قطعة حديدية فطرحه أرضًا، ثم أحضر مادة سريعة الاشتعال ونفثها على جسده، وأوصلها بمصدر لهب، وأغلق عليه باب العقار لمنع إنقاذه، قاصدًا قتله، كما أضرم النيران في المنزل، وأتت على جميع محتوياته، مستخدمًا مادة سريعة الاشتعال.

وكشفت التحقيقات أن خلاف نشب بين المتهم والمجني عليه، بسبب قيام الأول بقطع المياه والكهرباء عن المنزل سكنهما، لخلاف على الميراث.