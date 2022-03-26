إصابة 6 إثر انقلاب سيارة بطريق السويس - جنيفة

أُصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة أجرة بطريق "السويس - جنيفة" وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وكان مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، تلقى بلاغًا يفيد بالحادث، ووجه 5 سيارات لموقع الحادث.

كما انتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق وأفادت المعاينة أن الحادث وقع على طريق جنيفة قبل كوبري قرية عامر في اتجاه القاهرة، حيث انقلبت سيارة أجرة حمولة 7 ركاب نتيجة للسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافة بين المركبات على الطريق.

وقال مصدر طبي بالمستشفى العام إن قسم الطوارئ استقبل 6 مصابين وحالتهم مستقرة وجرى توزيعهم على الأقسام الداخلية لإستكمال العلاج بعد الخضوع للفحص الطبي الشامل.

وأضاف المصدر أن المصابين هم: (السيد .م)، مقيم محافظة جنوب سيناء، و(هيام ع)- و(نادية م) و(جمال ف)، مقيمين بالسويس، وشيماء يوسف، مقيمة بمحافظة بورسعيد.