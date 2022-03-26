السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتابع الكشف المجاني على 3185 مواطنًا بقريتي سلمون والأمال

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنظيم مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية للكشف المجاني بقريتى سلمون والأمال بكوم أمبو ضمن المحور الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

IMG-20220326-WA0055

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتطوير الشامل للريف المصري "حياة كريمة"، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية في المناطق النائية والمحرومة.

وأوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن المديرية نظمت على مدار يومين القافلة الطبية والتي شملت مختلف التخصصات الطبية والتوعوية بواقع يوم في كل قرية.

IMG-20220326-WA0056

وأشارت إلى أنه تم إجراء الكشف الطبي على 3185 مواطنًا ومواطنة مجانًا مع تقديم  الخدمات العلاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي تحت إشراف الدكتور طارق صبح  منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

أسوان الكشف الطبى محافظ أسوان مبادرة الرئيس المبادرة الرئاسية الكشف المجان قوافل المواطنين حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

نص كلمة الرئيس السيسى خلال استقبال نظيره الرواندى

دبلوماسية وبريد ورياضة.. تفاصيل 5 اتفاقيات تعاون بين مصر ورواندا

أخبار فاتتك| مكالمة الرئيس السيسى لمحمد بن سلمان.. وقرار مهم من القوى العاملة

بشرى للجميع.. جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 بالزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

جنازة أحمد حلاوة

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية