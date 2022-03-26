محافظ أسوان يتابع الكشف المجاني على 3185 مواطنًا بقريتي سلمون والأمال

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنظيم مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية للكشف المجاني بقريتى سلمون والأمال بكوم أمبو ضمن المحور الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتطوير الشامل للريف المصري "حياة كريمة"، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية في المناطق النائية والمحرومة.

وأوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن المديرية نظمت على مدار يومين القافلة الطبية والتي شملت مختلف التخصصات الطبية والتوعوية بواقع يوم في كل قرية.

وأشارت إلى أنه تم إجراء الكشف الطبي على 3185 مواطنًا ومواطنة مجانًا مع تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.