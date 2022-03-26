عبدالغفار: حريصون على تيسير إجراءات تسجيل الأدوية المصرية في السودان

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وزير الصحة بدولة السودان الدكتور هيثم عوض الله، والسفير محمد إلياس سفير دولة السودان بمصر والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز واستمرار التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، حيث أكد الجانبان أن العلاقات المصرية السودانية شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن التضامن القوي بين الدولتين في التصدي لجائحة فيروس كورونا، كما ناقشا مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في كلا البلدين، ومعدلات تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة بين البلدين.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تطرق لمناقشة زيادة فرص تدريب الأطباء السودانيين ضمن البرامج التدريبية التي تتيحها الوزارة للكوادر البشرية من الأطباء المصريين وغير المصريين، كما تم الاتفاق على التوسع في البرامج التدريبية للأطباء السودانيين، لتشمل عددًا من التخصصات الدقيقة، بما يساهم في تقديم خدمات طبية متكاملة بمختلف التخصصات للأشقاء بدولة السودان.

وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين بحثا سبل التعاون بين البلدين في مجال إنتاج المستحضرات الحيوية، حيث أعرب الجانب السوداني عن تطلعه لنقل تجربة مصر في توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار، في هذا الصدد، حرصه على تقديم كافة سبل الدعم لتيسير إجراءات تسجيل الأدوية المصرية بدولة السودان.

ومن جانبه، وجه وزير الصحة بدولة السودان الشكر للحكومة المصرية لدعمها المتواصل للمنظومة الصحية بالسودان منذ بداية جائحة فيروس كورونا، كما ثمن جهود وزارة الصحة المصرية في تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، معربًا عن حرص بلاده على استمرار تعزيز العلاقات التعاونية مع مصر في مختلف المجالات.