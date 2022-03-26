وزير التعليم العالي يبدأ جولته بجامعات العاصمة الإدارية الجديدة

بدأ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، جولته التفقدية بكليات فعاليات الجولة التفقدية لأفرع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك اليوم السبت الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٢، حيث بدأ الجولة التفقدية بزيارة مؤسسة جلوبال (فرع جامعة هيرتفوردشاير)، وافتتح مبنى كلية الصيدلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، والدكتور محمد الطيب أمين مجلس أفرع الجامعات الأجنبية في مصر، والدكتور معتز غانم، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة جامعات جلوبال.

وقال الدكتور محمد الطيب أمين مجلس أمناء أفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن جولة وزير التعليم العالي تشمل اليوم تفقد سير العمل بالمؤسسات الجامعية والفروع والاطمئنان على انتظام الدراسة والتجهيزات الخاصة بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى مقابلات مع إدارة المؤسسات الجامعية والفروع وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد الموافقة على إنشاء عدد من أفرع الجامعات الدولية الجديدة.

ومن المقرر أن تشمل جولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولات بمؤسسة المعرفة الدولية (فرع جامعة كوفنتري)، ثم مؤسسة الجامعات الأوروبية (جامعة لندن ووسط لانكشاير)، ثم مؤسسة الجامعات الكندية (فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد)، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية انطلقت بحلم لدى الرئيس لتوصيل الطلاب إلى شهادات عالمية بدلا من السفر وعندما كلفت به بداية 2017 وكان أكبر تحدى إعداد قانون ينظم عمل تلك الجامعات.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمة له بمؤتمر صحفي منعقد الآن بجامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لم يكن لدينا ما ينظم عمل الجامعات الأجنبية وكان تحدى لدينا والأهم أننا حرصنا على أن يكون لديه مردود على مستوى العالم ويتماشى مع كل الاحتياجات للجامعات الدولية على مستوى العالم.

وتابع وزير التعليم العالي، أن جامعات العاصمة الإدارية الجديدة بها برامج غير نمطية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المسافرين للدراسة خارج مصر وتحديدا فى أوروبا ، غيرت مسارها والتحقوا داخل الجامعات الأجنبية فى العاصمة، مؤكدا أن هناك تنافس حقيقي صحي بين الجامعات الأجنبية والخاصة.

وأكد عبدالغفار، أن تم إعداد دراسة بالتنسيق مع الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لمستقبل الدراسة في مصر حتى 2050 سواء مستوى البرامج والتخصصات وإعداد الطلاب وبيئة سوق العمل، وأصبح لدينا جامعات تحترم آدمية الطالب وعضو هيئة التدريس والطالب والتجهيزات العملية التي تمت داخل أفرع تلك الجامعات.

وأجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم جولة تفقدية لمقر جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث زار ملاعب الجامعة الجديدة وافتتح مبنى كلية الصيدلة وتفقد عدد من المعامل داخل الجامعة.

وشارك فى الجولة الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات والدكتور محمد الطيب أمين مجلس أفرع الجامعات الأجنبية في مصر بالعاصمة الإدارية، والدكتور محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة والأهلية بوزارة التعليم العالي، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى باسم الوزارة .

واستمع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى شرح من أساتذة الجامعة حول المعامل الجديدة.