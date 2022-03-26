السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 139 قضية تموينية بمضبوطات 228 طن مواد غذائية

قضية تموينية
قضية تموينية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 139 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 228 طن مواد غذائية وغير غذائية.

ونجحت الجهود في مجال حجب السلع الإستراتيجية في ضبط ما يقرب من 68 طن سلع غذائية مختلفة، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 14 طن سلعة مدعمة.

كما تمكنت القوات فى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية ضبط ما يقرب من 66 طنا، وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 25 طن أسمنت، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء، تم ضبط ما يقرب من 40 طن أسمنت و16 طن حديد تسليح.

النيابة العامة وزارة الداخلية السلع الاستراتيجية حجب السلع قضية تموينية

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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