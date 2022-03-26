السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اليوم.. حفل توقيع «مشاغبات مع الكتب» لإيهاب الملاح بـ«ميكرفون» الدقي

مشاغابات مع الكتب
مشاغابات مع الكتب

تستضيف مكتبة ميكروفون بالدقى، حفل توقيع ومناقشة كتاب “مشاغبات مع الكتب” للكاتب إيهاب الملاح، وذلك اليوم السبت 26 مارس الحالى، فى تمام الساعة السادسة مساء، ويناقش الكتاب الناقد الدكتور محمد عبد الباسط عيد، والناقد محمود عبد الشكور.

يقع الكتاب فى هذه الطبعة الجديدة فى سبعة أبواب ينطوى كل باب منها على فصول تتراوح بين الـ7 والـ11 وتغطى معظم مجالات المعرفة الإنسانية من أدب وتاريخ وحضارة وثقافة علمية وفنية وفى الفكر الفلسفي والإسلامي ويختتم الكتاب بباب كامل عن روايات من العالم.

يقول الناقد الكبير محمود عبدالشكور في تقيدمه للكتاب: "اكتشف إيهاب كنزاً اسمه الكتاب في وقت مبكر، يحكي لي عن الكتب الأولى التي قرأها، ونقرأ على ظهر الكتاب: ما يقرب من مائة كتاب ودراسة ورواية تناولتها المشاغبات بالقراءة والعرض والتحليل والنقد، معرفا بها وعارضا لأفكارها الرئيسية ومحرضا على قراءتها في المقام الأول. وقد قصدت من هذا التبويب الجديد أن يكون الكتاب بمثابة موسوعة بانورامية مصغرة تقدم قدر الجهد والطاقة خبرة قراءة ومعايشة وتفاعل مع الكتب وقراءتها والإفادة منها ووضعها دائما في نسق من القراءات والموضوعات الأخرى، بطريقة حاولت أن تكون منظمة ومرتبة ومتدرجة أو هكذا أطمح.

في صباه ، فكأنه يحكي عن أصدقاء يعرفهم، يحفظ وجوههم وطباعهم، يوفر من مصروفه لي صديقاً أو شراء أو أنيساً، الكتب بشر "مكتوبين"، يعرف في سن صغيرة هيبة الحرف المخطوط والمطبوع على الورق، دفء الإمساك بالقلم، حبر، وفرحة إلى المكتبة، يولد الحب مثل شرارة سماوية العقل والقلب، يرعاها بالدراسة والدراسة، لا ينفد الشراب، ولا يرتوي ".

ويضيف: "هو ثانياً شغف بالكتابة، يجمع إيهاب بين امتهانه للصحافة، ودراسته للأدب والنقد، الصحافة تمنحه أسلوباً سلساً يخاطب به أطياف مختلفة من الناس، العادي، ودراسة الأدب تمنحه أدوات ومناهج قراءة الشعر والرواية ، تمتزج المهنة فيصنع نموذجاً رائقاً.

حفل توقيع ومناقشة كتاب مشاغبات مع الكتب إيهاب الملاح الناقد الدكتور محمد عبد الباسط عيد الناقد محمود عبد الشكور مكتبة ميكروفون بالدقي

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