رئيس مدينة الضبعة يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المدينة

قام العميد عصام عبدالغني غانم رئيس مركز ومدينة الضبعة، بتكريم الأمهات المثاليات التي تم اختيارهن على مستوى مركز الضبعة.

جاء ذلك بحضور إبراهيم عبد العال نائب رئيس المركز وهاني مرسي سكرتير المركز والشيخ سعيد فوزي مدير ادارة اوقاف الضبعة وعبدالسلام الحراري مدير ادارة الشئون الاجتماعية بالضبعة وأسر الأمهات المكرمات بالاحتفالية.

وأوضح رئيس مدينة الضبعة أن الأمهات المثاليات على مستوى المدينة “عازة علي مرسي التي تم اختيارها كأم مثالية من قبل الشئون الاجتماعية، عزة عبدالرحمن محمد عن مركز الضبعة، شيماء محمد رشاد عن قرية الحرابي، أمل عبدالغني السيد عن قرية الشرنبية، سناء موسى علي عن قرية الجفيرة، عزيزة عوض سلومة عن قرية جلال”.

وأكد رئيس رئيس مدينة الضبعة أنه حرصا من ديوان عام المحافظة فان مكتب المتابعة بالمركز جاهز لتلقي ملفات الأمهات المثاليات لدعمهم الفترة القادمة حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية المركز بدعم الأم وتكريمها.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكريم الأمهات المثاليات في نطاق المراكز ومدن المحافظة.

وكانت أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، في ٢٣ مارس ٢٠٢٢، عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى العاملين بالديوان العام ومراكز ومدن المحافظة لعام ٢٠٢٢ والتى تقام تحت رعاية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالتزامن مع احتفالية الدولة الخاصة بتكريم المرأة فى شهر مارس من كل عام بهدف تعظيم دور الأم العاملة وهن عطيات محمد رزق عوض وهيام سعيد سيد عليوة وزينب على الميهى وصبحية عبد اللطيف محمد وياسمين عبد اللطيف موسى.





وأشار اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة ورئيس لجنة اختيار الامهات المثاليات بالجهاز التنفيذى إلى أنه تم مراعاة كافة الضوابط والشروط مع الالتزام بالشفافية والحيادية فى عملية الاختيار طبقا لقصص كفاح كل متقدمة والأولويات والمصاعب التى تحملتها مع استمرار العطاء بالإضافة لعملها للحفاظ على تماسك أسرتها ورعاية وتربية أبنائها كنموذج أسرة يحتذى بها.