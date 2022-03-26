بطريق الخطأ.. مصرع سيدة إثر تناولها أقراص حفظ الغلال السامة في سوهاج

تباشر النيابة العامة بسوهاج التحقيق في واقعة مصرع ربة منزل تبلغ من العمر 23 سنةبدائرة مركز سوهاج، على إثر تناولها أقراص مجهولة المصدر بطريق الخطأ، تم توقيع الكشف الطبي عليها وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة ربة منزل على إثر تناولها أقراص حفظ الغلال السامة بالمنزل، وتم نقل جثتها للمنزل تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بوصول المدعوة م. م . أ 23 سنة إلى مستشفي سوهاج العام وتقيم دائرة مركز سوهاج، "جثة هامدة " إدعاء تناول أقراص مجهولة.

وبسؤال كلا من والدتها هدي ج ع 54 سنة ربة منزل، وشقيقها عاطف م أ 26 سنة عامل، ويقيمان دائرة المركز، قررا قيام المذكورة بتناول قرص لحفظ الغلال بالمنزل مما أدي لوفاتها، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، تم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.