السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ علي طن وربع معسل مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

معسل
معسل

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 1250 كيلو جرام "معسل" مجهول المصدر، بدون أي بيانات أو فواتير دالة على الحيازة، داخل مصنع بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المعسل غرب الإسكندرية، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتصنيع المعسل غير المطابقة للمواصفات القياسية، مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر في عملية التصنيع وتعبئه منتجاته داخل عبوات مقلدة ومغشوشة للعلامات التجارية العالمية في ذلك المجال، وإيهام المستهلك بأنها منتجات أصلية تهرباً من سداد الرسوم والضرائب المستحقة وطرحها للبيع بالأسواق غشاً وتدليساً.


تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي كمية قدرها أسفرت عن ضبط 1250 كيلوجرام "معسل" مجهول المصدر، بدون أي بيانات أو فواتير دالة على الحيازة، داخل مصنع بدون ترخيص، قبل تداوله في الأسواق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

مصنع تصنيع النيابة مستهل التجارة عملية الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 26-3-2022

رئيس مصلحة الضرائب: اكتشاف 17 ألف حالة تهرب ضريبى خلال تحليل البيانات

تفاصيل إلغاء السعودية شرط المحرم لأداء السيدات العمرة

اليوم.. الحكم فى دعوى إثبات التبرع بالأعضاء على بطاقة الرقم القومى

انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية