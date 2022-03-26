التحفظ علي طن وربع معسل مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 1250 كيلو جرام "معسل" مجهول المصدر، بدون أي بيانات أو فواتير دالة على الحيازة، داخل مصنع بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المعسل غرب الإسكندرية، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتصنيع المعسل غير المطابقة للمواصفات القياسية، مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر في عملية التصنيع وتعبئه منتجاته داخل عبوات مقلدة ومغشوشة للعلامات التجارية العالمية في ذلك المجال، وإيهام المستهلك بأنها منتجات أصلية تهرباً من سداد الرسوم والضرائب المستحقة وطرحها للبيع بالأسواق غشاً وتدليساً.



تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي كمية قدرها أسفرت عن ضبط 1250 كيلوجرام "معسل" مجهول المصدر، بدون أي بيانات أو فواتير دالة على الحيازة، داخل مصنع بدون ترخيص، قبل تداوله في الأسواق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.