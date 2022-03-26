السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: القوات الروسية تحاصر المدن الرئيسية فى أوكرانيا

القوات الروسية
القوات الروسية

 قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت وفقًا لما نقلته فضائية العربية اليوم السبت، إنه من المرجح أن تستمر روسيا في استخدام القوة النارية الكثيفة في المناطق الحضرية للحد من خسائره.

وتابعت الوزارة: القوات الروسية تواصل استراتيجية حصار المدن الرئيسية في أوكرانيا مؤكدة على أن القوات الروسية تحاصر مدن خاركيف وتشيرنيهوف وماريوبل.

يأتي هذا فيما قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم السبت، في بيان لها نقلته وسائل إعلام عالمية: لقد أسقطت  قواتنا  أمس 3 مقاتلات و3 مسيرات ومروحية و5 صواريخ كروز روسية.

وتابعت:  القوات الروسية تواصل تنفيذ هجماتها ضد وحدات فردية من قواتنا دون تسجيل أي نجاح.

وأضافت: القوات الروسية تحاول تفعيل أنشطة تخريبية في كييف لزعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

 

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