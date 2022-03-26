مدفيديف يعلق على احتمال تكرار التخلف عن السداد لعام 1998

قال نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، إن روسيا كانت خلال أزمة التخلف عن السداد لعام 1998 (Default)، أضعف بكثير مما هي عليه الآن في ظل حرب اقتصادية بدون قواعد.

وفي حديث لـقناة “ روسيا اليوم” ، رد مدفيديف على سؤال حول إمكانية تكرار الأحداث التي وقعت قبل 24 عاما: "من المستحيل عبور نفس المياه مرتين. لم يكن لدي أي علاقة بالسلطة في عام 1998 وكنت في تلك الفترة من المواطنين العاديين، لكن يمكن القول إن مجتمعنا ودولتنا كانت محمية أقل بكثير".

وأشار مدفيديف إلى أنه يتذكر تماما أزمة عام 2008 التي كان عليه مواجهتها كرئيس دولة، وأزمة 2014 عندما كان رئيسا للوزراء.

وقال: "الوضع حاليا مختلف. في ذلك الوقت، قاومنا جميعا الأزمة المالية العالمية المرتبطة بظهور فقاعة مالية في الولايات المتحدة. وكانت مهمتنا التصدي لذلك. وبالمناسبة، تمكنا من القيام بذلك. بدرجات متفاوتة من النجاح، تم انتشال الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي بسرعة إلى حد ما".

والآن كل ما يحدث هو مجرد حرب اقتصادية، كما قال وزير من فرنسا، والتي أعلنوها ضد روسيا. أعلنوا الحرب الاقتصادية على روسيا. وهم يحاولون خوض هذه الحرب بدون قواعد".