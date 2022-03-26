ماكرون يعتزم بحث الوضع في أوكرانيا مع بوتين فى المستقبل القريب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نيته التحدث مرة أخرى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب، لبحث الوضع في أوكرانيا.

وقال ماكرون بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أتوقع محادثة جديدة مع الرئيس بوتين في غضون 48-72 ساعة القادمة"، موضحا أن أحد مواضيع الحوار سيكون العملية الإنسانية في ماريوبول.

وزار ماكرون موسكو في 7 فبراير لإجراء محادثات مع نظيره الروسي. وفي اليوم التالي، زار الزعيم الفرنسي كييف. وبعد الحوار في موسكو، أجرى ماكرون وبوتين محادثات هاتفية بشكل منتظم. وجرت المحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين في 22 مارس الجاري.

وكشف الرئيس الفرنسي في وقت سابق اليوم، عن خطط مشتركة بين بلاده وتركيا واليونان لتنفيذ عملية إنسانية لإجلاء المدنيين عن ماريوبول، وأكد ينوي بحث هذه المبادرة مع الرئيس فلاديمير بوتين في القريب العاجل.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن روسيا أصبحت، الآن، معزولة أكثر من أي وقت سابق، مشيرًا إلى أن بلاده مستمرة في محاولات التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وتابع ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، العالم مقبل على مجاعة إذا لم نتحرك اليوم، مضيفًا أنه "80% من القمح الذي تستورده مصر يأتي من روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن العالم مقبل على مجاعة إذا لم يتم التحرك اليوم.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن " العقوبات على روسيا فعالة ويمكننا فرض المزيد إذا دعت الحاجة، مطالبًا الدول الأوروبية بتنويع مصادر الطاقة لتخفيف الاعتماد على روسيا".

وقال إن أكبر تحد يواجه دول أوروبا الآن هو التعامل مع اللاجئين من أوكرانيا، موضحًا أن بلاده قررت دعم أوكرانيا دون التورط في الحرب.

ونوه إلى أن أوروبا أمام اختبار صعب "ونحن نستجيب بشكل جيد"، مضيفًا أن "الخط الأحمر بالنسبة لبلاده هو عدم التورط بالقتال الدائر في أوكرانيا".

وأكد ماكرون، أن الدول المعتمدة على صادرات الحبوب الأوكرانية ستواجه صعوبات، مشيرًا إلي استمرار بلاده في تقديم الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي سير المفاوضات مع أوكرانيا.

وأكد بيسكوف، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية، أن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن أسفهم إزاء مماطلة كييف فى عملية التفاوض وعرقلة عملية إجلاء المدنيين.