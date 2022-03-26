الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على الصين «ليس ضروريا» فى هذه المرحلة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن فرض عقوبات على الصين "ليس ضروريا أو مناسبا في هذه المرحلة".

وصرحت الوزيرة في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأميركية "لا أعتقد أن ذلك ضروري أو مناسب في هذه المرحلة"، مشيرة بالوقت ذاته إلى النقاشات التي أجراها كبار مسؤولي الإدارة مع الصين "للتأكد من أنهم يفهمون موقفنا".

وقال الرئيس جو بايدن نفسه إن لديه "آمالا كبيرة" في ألا تساعد بكين موسكو.

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية: "سنكون قلقين للغاية إذا زودوا روسيا بالأسلحة، أو إذا حاولوا الالتفاف على العقوبات التي فرضناها ضد النظام المالي الروسي والبنك المركزي".

وتابعت: "لا نتوقع حدوث ذلك في هذه المرحلة. ونريد حقا التأكد من فهمهم لهذا الوضع المعقد الذي يواجهونه".

وبالعودة إلى التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية، حذرت المسؤولة أيضا من أن تصاعد الأسعار في محطات الوقود يمكن أن يستمر، وقالت إنه "من الممكن أن ترتفع أكثر".

وأكدت: "نحن نبذل قصارى جهدنا للعمل مع شركائنا لضمان إمدادات عالمية كافية، ولضمان تزويد جيّد لأوروبا بالنفط والغاز الطبيعي، ولحماية المستهلكين الأمريكيين قدر الإمكان".

وأردفت قائلة: "لكن عندما يواجه الاقتصاد الحادي عشر عقوبات بسبب سلوكه الفظيع في أوكرانيا، فإن هناك تداعيات حتمية".