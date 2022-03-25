السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صلاح عبدالله يهنئ منتخب مصر بالفوز على السنغال

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

هنأ صلاح عبدالله، المنتخب والجمهور المصري بالفوز على المنتخب السنغالي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي انتهت قبل قليل في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022.

وقال عبد الله في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مبروك فوز منتخبنا الوطنى وربنا يكملها بالستر فى العودة يوم الثلاثاء بإذن الله”.

مباراة مصر والسنغال

وقبل المباراة حرص الفنان القدير صلاح عبد الله على دعم نجوم المنتخب المصري لكرة القدم، وعلق قائلا: «كل الأمنيات الطيبة لمنتخبنا الوطنى الليلة أمام منتخب السنغال.. شد حليك يا صلاح».

مباراة مصر والسنغال صلاح عبد الله المنتخب المنتخب السنغالي كأس العالم بقطر 2022 قطر 2022

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