صلاح عبدالله يهنئ منتخب مصر بالفوز على السنغال

هنأ صلاح عبدالله، المنتخب والجمهور المصري بالفوز على المنتخب السنغالي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي انتهت قبل قليل في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022.

وقال عبد الله في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مبروك فوز منتخبنا الوطنى وربنا يكملها بالستر فى العودة يوم الثلاثاء بإذن الله”.

مباراة مصر والسنغال

وقبل المباراة حرص الفنان القدير صلاح عبد الله على دعم نجوم المنتخب المصري لكرة القدم، وعلق قائلا: «كل الأمنيات الطيبة لمنتخبنا الوطنى الليلة أمام منتخب السنغال.. شد حليك يا صلاح».