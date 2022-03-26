السبت 26 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال 24 ساعة.. جرعات مخدرات زائدة تنهى حياة 3 شباب فى وقائع منفصلة بشوارع القاهرة

جرعات مخدرات
جرعات مخدرات

شهدت شوارع القاهرة اليوم الجمعة، 3 وقائع متشابهة حيث تم العثور على جثث لشباب في العقد الثاني والثالث من العمر مسجاه في الشارع بسبب جرعات مخدرات زائدة.

 

فقد استطاعت المخدرات في إزهاق أرواح 3 شباب في مقتبل العمر تم نقلهم إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة تروي السطور القادمة تفاصيل تلك الوقائع.

 

وفاة عامل بجرعة مخدرات زائدة في منشأة ناصر

لقي عامل في العقد الرابع من عمره مصرعه في أحد شوارع منطقة منشأة ناصر نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة عامل في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة عامل يدعى "هشام. ع" في العقد الرابع من عمره، يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود أي إصابات بجسده، كما عثر بجوار الجثة على آثار مخدرات.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وباستدعاء أسرة الشاب أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأرجعوا سبب الوفاة بسبب إدمانه المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة شاب بأحد شوارع دار السلام

لقى شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه في أحد شوارع منطقة دار السلام نتيجة تناوله جرعة زائدة من المخدرات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "إبراهيم.أ" في العقد الثالث من عمره، يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود أي إصابات بجسده، كما عثر بجواره على مادة من المخدرات.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وباستدعاء أسرة الشاب أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأرجعوا سبب الوفاة بسبب إدمانه المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

مصرع شاب بسبب جرعة هيروين زائدة في مدينة نصر

لقى شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه في أحد شوارع مدينة نصر نتيجة حقن جرعة زائدة من مخدر الهيروين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "حاتم.ج" في العقد الثالث من عمره، يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود أي إصابات بجسده، كما عثر على آثار حقن مخدرات في الذراعين.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وباستدعاء أسرة الشاب أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأرجعوا سبب الوفاة بسبب إدمانه مخدر الهيروين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مخدرات عقد شرطة مصرع مكان دار السلام قسم شرطة القاهرة أدم مدينة تعاطى شباب خلال مادة واقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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