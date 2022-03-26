صناعة البرلمان: دعم المنتج الوطني «أولوية» لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت لديها أولوية في مناقشتها خلال الفترة المقبلة وهي التفكير في آليات لدعم الصناعة الوطنية لاسيما في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تستلزم من جانب كل دولة الاعتماد على مواردها من أجل تقليل عملية الاستيراد.

ولفتت متى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة تناقشت مع وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بشأن آليات تحصيل الضريبة العقارية الخاص بالمصانع وتم الرد على اللجنة بتحمل الحكومة لتلك الضريبة لمدة 3 سنوات، دعما للمصانع وإزالة عبء كبير من على كاهلها يجعلها قادرة على الإنتاج دون قيود.

وأكدت عضو اللجنة، أن الضريبة العقارية تشكل عقبة كبيرة أمام المصانع ، خاصة وأن الحكومة كانت تحسبها لهم على أساس كل طابق وليس على قطعة الأرض مرة واحدة ، الأمر الذي يشكل صعوبة في سدادها.

ويناقش مجلس النواب فى جلساته العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين الهامة، والمنتظر إحالتها من الحكومة والخاصة بحزمة الإجراءات التى تم اتخاذها لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على المواطن المصري، وعلى رأسها مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

وينص القانون على تعجيل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة «15%» من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022".