السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

هل تناول الطعام قبل النوم خطر على الصحة؟.. خبراء يجيبون

الطعام قبل النوم
الطعام قبل النوم

يتناول الطعام سواء كانت وجبة في وقت متأخر من الليل أو وجبة خفيفة في منتصف الليل، فمن المحتمل أنك سمعت الكثير من النصائح حول ما إذا كان من الجيد تناول الطعام قبل النوم أم لا؟. 

يقول اختصاصي التغذية أليكسيس سوبان، بموقع "clevelandclinic" الطبي، إن الحقيقة هي أنه يجب عليك تجنب تناول الطعام قبل النوم.

هل يجب أن تأكل قبل النوم؟

أكد "سوبان"، أنه لا يجب أن تناول الطعام  قبل النوم، فعندما تأكل في وقت متأخر من الليل، فإنك تتعارض مع إيقاع جسمك اليومي، الأمر كله يتعلق بالطريقة التي يضبط بها جسمك حساسيته للأنسولين. 

سبب آخر يجعل تناول الطعام في وقت متأخر أمرًا سيئًا هو أننا نميل إلى اتخاذ قرارات أقل صحية بشأن ما نستهلكه، ففي الليل عندما نأكل الأشياء غير الصحية ، والبسكويت ، والآيس كريم - كجزء من روتين الاسترخاء الليلي يساهم في الحصول على المزيد من الوزن.

ما الذي يؤكل قبل النوم؟

يعتبر أفضل سيناريو هو أنك لا تأكل أي شيء قبل النوم ، لكن هذا أيضًا ليس دائمًا واقعيًا، فربما يبقيك العمل مستيقظًا لوقت متأخر ، حيث تحتاج لتناول شيئًا ما.

يقول سوبان، إذا كنت جائعًا، فالخضروات المطبوخة على البخار أو النيئة هي أفضل طريقة لسد الجوع في الليل، أو ثمرة فاكهة غنية بالفيتامينات والمعادن.

ما الذي يجب عليك تجنبه قبل النوم؟

إذا كنت ترغب في ليلة نوم جيدة، فتجاوز كل شيء يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر مثل قطعة الحلوى والوجبات السريعة.

كما عليك تجنب الكافيين، فهو لا يؤدي فقط إلى تعطيل نومك، ولكنه يلعب دورًا كبيرًا في زيادة الوزن، مشيرًا إلى أن الكثير من تناول الكافيين في المساء يأتي من المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، بالإضافة إلى تجنب الكحول، حيث  يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة باضطرابات النوم.

من الأفضل التوقف عن الأكل قبل النوم بحوالي ثلاث ساعات، حيث يتيح ذلك لجسمك متسعًا من الوقت لهضم آخر طعام أكلته حتى لا يزعجك نومك.

الخضروات اضطرابات النوم الفيتامينات اقل الفيتامينات والمعادن

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