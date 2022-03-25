طرق تجنب العطش خلال ساعات الصيام في رمضان

مع ساعات الصيام الطويلة من المهم جدًا أن يتخذ الناس في رمضان احتياطات إضافية عند التعامل مع أنماط استهلاكهم للمياه، سيساعد ذلك على ضمان بقائهم بصحة جيدة ورطوبة ومتوازنة طوال شهر رمضان.

يؤدي الصيام لأكثر من 15 ساعة في اليوم إلى إصابة أجسامنا بحالة من الجفاف، حيث أن الماء ضروري لمجموعة متنوعة من الوظائف الطبيعية والحيوية التي تشكل 60 إلى 70 في المائة من إجمالي وزن الجسم.

من الضروري للغاية استهلاك كمية كافية من المياه المعبأة خلال شهر رمضان للوقاية من الآثار الجانبية الشائعة مثل الإمساك والصداع والدوخة وجفاف الجلد.

الكمية الكافية من السوائل على النحو الموصى به من قبل معهد الطب تعادل 3 لترات للذكور و 2.3 لتر للإناث، كما أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية لا تدخل في تناول السوائل يوميًا.

الصوديوم هو أحد المكونات الحيوية للماء ومحلول إلكتروليت مهم في الجسم يساعد في الوظائف الطبيعية للعضلات والأعصاب ومطلوب للتوازن في الجسم.

على الرغم من أنه يُطلب منا دائمًا تقليل الصوديوم خلال شهر رمضان لتجنب العطش، لكنه من الآمن والصحي تمامًا تناول كمية معتدلة من الصوديوم للحفاظ على نظام غذائي متوازن.

زجاجة 500 مل من الماء الطبيعي من مصدر تحت الأرض تحتوي فقط على 10 ملج من الصوديوم، وتمثل 2.6 في المائة فقط من 2300 ملج من الصوديوم التي أوصت بها جمعية القلب الأمريكية للبالغين الأصحاء، مع الأخذ في الاعتبار تناول 2-3 لترات من الماء يوميا.

يوصى باتباع بالإرشادات التالية للمساعدة في تقليل العطش والبقاء رطبًا وتقليل مخاطر احتباس الماء خلال شهر رمضان:

الحرص على شرب الماء بانتظام من وقت الإفطار حتى السحور.

قسم كمية المياه التي تتناولها من الإفطار إلى السحور بدلاً من تناولها دفعة واحدة.

تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء مثل الخضار الورقية والكرفس والملفوف والكوسا والخيار والبطيخ والبرتقال والحمضيات.