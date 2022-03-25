الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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