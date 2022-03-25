الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القصة الكاملة لمصرع مشجع وإصابة 9 قبل مباراة مصر والسنغال

المرحوم زياد خالد
المرحوم زياد خالد النبوي

لقى طالب مصرعه، وأصيب 9 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أثناء ذهابهم إلى القاهرة لمؤازرة المنتخب المصري خلال مباراته أمام السنغال التي تقام على ستاد القاهرة الدولي.
 

ونعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، الطالب، داعيا المولي عز وجل أن يصبر أهله، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين وعودتهم سالمين إلى جامعتهم.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إننا ننعى بخالص الحزن والأسي فقيد شباب الجامعة وأحد زهورها المرحوم زياد خالد النبوي الطالب بالفرقة الثالثة شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق والذى توفى أثر حادث أليم خلال سفره للقاهرة لمؤازرة منتخب مصر فى مباراة اليوم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
كما أصيب كل من: محمود عدنان محمود، 18 عاما، ومحمود محمد محمود، 21 عاما، ومحمد أحمد يسري، 21 عاما، وحازم أحمد يسري، 18 عاما، ومحمد علاء أحمد، 25 عاما، وأحمد علاء يوسف، 21 عاما، وفارس عماد فاروق، 19 عاما، ومؤيد الدين محمد كمال، 19 عاما، طلاب من محافظة أسيوط، ورمزي رفعت وليم، 28 عاما، سائق الميكروباص.

ونقل المصابون إلى مستشفى المنيا العام.

محافظة اسيوط ميكروباص مستشفى كلية الحقوق محافظة القاهرة منتخب مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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