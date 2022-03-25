الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

على جمعة: الموت ليس سببًا حتى يحتمى منه الإنسان

د. على جمعة
د. على جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، إن ربنا - سبحانه وتعالى - يقرر حقيقة كونية وينبهنا إليها، حيث قال تعالى {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} الأرزاق والآجال لا تتغير، وجعل الله ذلك حتى لا تخشى الناس، رزقك يصلك على ما قرره الله لك فأجملوا في الطلب، وأجلك لا يتقدم ساعة ولا يتأخر ولا أدنى من ذلك ولا أكثر وعلى ذلك فممن تخاف؟ الرب واحد والعمر واحد، هذه الحقيقة يراها الإنسان دون تنبيه؛ فيرى الموت يصيب الجميع من ذكر وأنثى ؛من صغير وكبير ؛من طفل وشاب وشيخ، يموت المريض ويبقى الطبيب.

وأضاف جمعة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يموت الطبيب ويبقى المريض، وتموت العائلة الواحدة في حادثة جميعا سويا، وتموت الزوجة ويبقى الزوج، ويموت الزوج وتبقى الزوجة.. آجال طويلة وهكذا، مرئي مشاهد مكرر في كل الأرض مع جميع الأجناس لا يختلف ولا يتخلف، فلما ينبهنا الله - سبحانه وتعالى - إلى هذه الحقيقة ؟ فهو ينبهنا إليها من أجل أن نبني عليها عملا ؛ هذا العمل هو أن تكون الدنيا في أيدينا ولا تكون في قلوبنا ؛ هذا العمل هو ألا نخشى إلا الله ؛ولا نطلب إلا من الله؛ ونخلص النية لله ونتوجه إليه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون”.
 

َوأضاف جمعة: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} يعني الموت ليس سببا حتى تحتمي منه، فالموت يدركك ولو كنت في برج مشيد لأنه ليس له سبب، هذا أجل مكتوب ، إذًا فقد تعددت الأسباب والموت واحد ، الأجل أجل ؛ وهذه الحقيقة إذا اعتقدها الإنسان ماذا يحدث له ؟ يحدث عنده رضا وتسليم؛ والرضا والتسليم غير حدوث الحزن على الفرق ؛ فعندما يموت عزيز علينا نبكي "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يغضب الله"، يبكي إنما لا يخرج عن نطاق الشرع لا يُغضب الله، إنما يرضى لا يتبرم ولا يعترض ؛ لم تهدم الدنيا عند هذا الموت لأنه أجل ؛ولا يتحسر على سبب الموت الظاهر، المرض أو الحوادث، لو اعتقدت ذلك ستتوكل على الله حق توكله؛ وترضى بقضاء الله وقدره ؛وتسلم لمجريات الأمور حتى لو أصابك الحزن فقد أصاب النبي ﷺ الحزن عند موت سيدنا حمزة؛ وأصاب النبي ﷺ الحزن عند موت بناته: السيدة زينب، والسيدة رقية، والسيدة أم كلثوم، وأصاب النبي ﷺ الحزن عند موت ابنه إبراهيم، وعند موت السيدة خديجة عليها السلام وهكذا، لكن هذا الحزن " ولا نقول ما يغضب الله ".

على جمعة الموت ليس سبب يحتمي منة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

تفاصيل إلغاء السعودية شرط المحرم لأداء السيدات العمرة

قبل المواجهة.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال

هجوم حوثى على جدة.. وحريق مروع فى منشأة لأرامكو

مصر والسنغال.. النشيد الوطنى يهز استاد القاهرة (فيديو)

«وصل الخير».. أهالى يشيدون بـ«المليون كرتونة رمضانية»: «السيسى ضهر الغلابة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

صور

الأعلام تزين شوارع المحروسة قبل مباراة مصر والسنغال

توافد الجماهير على استاد القاهرة لحضور مباراة مصر والسنغال

التدريب الأخير للمنتخب قبل المباراة

محطة تل أبيب

المزيد

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية

الاحتلال يغلق شوارع القدس لتأمين ماراثون