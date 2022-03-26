السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«خين افران».. اللحن الكنسي الذي تكرم الكنيسة قديسيها من خلاله

شمامسة
شمامسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى رحيل ثلاثة من قديسيها.

وقال كتاب السنكسار الكنسي، الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إن فى مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار القديسين جرجس العابد وبلاسيوس الشهيد والأنبا يوسف الأسقف.

وتخصص الكنيسة فترة ما قبل الإنجيل لقراءة سير القديسين التي تحتفل بهم الكنيسة التي تخصص لهم لحنًا يرتله الشمامسة بقيادة مرتل الكنيسة والذي يلقب بالمعلم، ويعرف باسم لحن خين افران، وهو لحنا باللغة القبطية يقول: «خين افران ام افيوت نيم ابشيرى نيم بى ابنفما اثؤواب تى اترياس اثؤواب ان اوموسيوس، اكسيا اكسيا اكسيا تى اجيا ماريا تى بارثينوس، اكسيوس اكسيوس اكسيوس ميخائيل بى نشتى ان ارشى انجيلوس، (اكسيوس )3بنيوت ماركوس بى ايف آنجيلستيس».

وتقول ترجمة اللحن باللغة العربية: «باسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس المساوى مستحقة ايها العذراء مريم.. وسلام الله يكون معكم يا شعب المسيح بأجمعكم وبصوته الفرح يسمعكم القائل ادخلوا الى فرح الفردوس بصلاة مريم العذراء.. فلنجتمع نحن الشعب المحب للاله يسوع المسيح لنكرم القديسة العذراء مريم.. إكليل ذهب واكليل فضة واكليل جوهرى على رأس القديسة العذراء مريم».

ويأتي ذلك بعد أن تقرأ الكنيسة سير القديس التي تحتفل بها في كتاب السنكسار الكنسي وقبيل قراءة الانجيل مباشرة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بحلول يوم السبت من اسبوع السامرية، بينما تحتفل غدا بأحد السامرية وختام الأسبوع الرابع من أسابيع الصوم الكبير الذي يستغرق 55 يوما، بينما تبدأ الكنيسة يوم الاثنين أسبوع المخلع.

لحن لحن كنسي خين افران لحن خين افران لحن خين افران الكنسي

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