الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مسرح

المهرجان القومى للمسرح ينعى الفنان أحمد حلاوة

الفنان أحمد حلاوة
الفنان أحمد حلاوة

نعت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، الفنان القدير الدكتور أحمد حلاوة، الذي غيبه الموت اليوم الجمعة 25 مارس، عن عمر ناهز 73 عامًا.

وتوفى الفنان القدير، إثر أزمة صحية أعقبت إصابته بفيروس كورونا.

وقدم رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، خالص العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

إصابته بفيروس كورونا

وكان أصيب الفنان الراحل بالفيروس فى شهر فبراير الماضى ودخل العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالخطيرة.

وجاء تأكيد خبر وفاة الفنان الراحل أحمد حلاوة، بعد أنباء غير صحيحة حول وفاته نفتها ابنته الإعلامية هبة حلاوة أمس الأول، والتى قالت فيها إن الحالة الصحية لوالدها خطرة للغاية، وإنه يتواجد على جهاز تنفس صناعى، بالإضافة إلى دخوله فى حالة غيبوبة.

وأضافت نجلة الفنان الراحل باكية: "يا رب الناس اللى كل شوية تكتب إنه مات ترتاح، والدى تعبان جدًا ادعوا له".

ولم تكن تلك الشائعة الوحيدة التى سبقت وفاة الفنان أحمد حلاوة ، فقد طاردته تلك الشائعة وهو على قيد الحياة وتسببت فى تدهور الحالة الصحية لزوجته، وإصابتها بجلطة فى القدم بسبب هذه الشائعات، وقالت: "والدى ووالدتى جالهم كورونا ولكن أمى تعافت وخرجت من المستشفى وأول لما خرجت جالها جلطة فى رجلها من كثرة الشائعات عن والدي".

معلومات عن أحمد حلاوة

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة ولد في يناير 1949، حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة الدبلوم من معهد ليوناردو دافينشي بالقاهرة في الديكور وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، نال دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990.

كما حصل على الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، وكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر) عام 1994، قام بتدريس المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان وقدم للسينما والمسرح والتليفزيون  أكثر من 230 عملًا فنيًا، ويذكر أيضًا أن الفنان الراحل كان رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الرابعة عشرة.

آخر أعمال أحمد حلاوة

وكان آخر أعمال الفنان الراحل أحمد حلاوة، مشاركته في فيلم "الجواهرجي" مع النجم محمد هنيدى، والذى انتهى من تصويره قبل بدء أزمته الصحية ودخوله المستشفى، ويجسد خلال أحداث الفيلم شخصية والد منى زكى وحما محمد هنيدى، وتنشأ بينهما العديد من المواقف الكوميدية، والعمل مرشح للعرض فى موسم عيد الفطر المقبل.

المهرجان القومي للمسرح المصري المهرجان القومي للمسرح أحمد حلاوة وفاة احمد حلاوة ينعي الفنان القدير الدكتور أحمد حلاوة

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