واشنطن تدعم إعلان إثيوبيا هدنة إنسانية

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبها ودعمها القوي لإعلان حكومة إثيوبيا اليوم عن هدنة إنسانية، غير محددة وسارية على الفور، والتزامها بالعمل بالتعاون مع المنظمات الإنسانية للإسراع في إيصال المساعدة الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين.



وذكر بيان للخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تتوقع أن يتبع هذا الإعلان دخول المساعدات بشكل عاجل.



وأشار البيان إلى أنه يجب أن يكون هذا الالتزام بوقف الأعمال العدائية خطوة حاسمة نحو استئناف واستمرار المساعدة الإنسانية للسكان في إقليم تيجراي وجميع المناطق والمجتمعات الإثيوبية المحتاجة، كما ينبغي أن يكون بمثابة أساس لعملية سياسية شاملة لتحقيق تقدم نحو الأمن والازدهار المشتركين لجميع شعب إثيوبيا.



وفي سياق هذا الالتزام، كررت واشنطن دعوتها إلى الإنهاء الفوري للعنف الذي يرتكبه جميع أطراف النزاع ضد المدنيين في إثيوبيا، مؤكدة أن أي حل دائم للصراع يجب أن يشمل مساءلة المسئولين عن فظائع الحرب.



وتحث الولايات المتحدة جميع الأطراف على البناء على هذا الإعلان للمضي قدمًا في وقف إطلاق نار مستدام ومتفاوض عليه، بما في ذلك الترتيبات الأمنية اللازمة. وستواصل الولايات المتحدة بذل كل ما في وسعها لمساعدة شعب إثيوبيا على تحقيق مستقبل سلمي.

