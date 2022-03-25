الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر لدى مالاوى يلتقى وزير الطاقة

السفير محمد الشريف،
السفير محمد الشريف، سفير مصر في ليلونجوي

التقى السفير محمد الشريف، سفير مصر في ليلونجوي، إبراهيم ماتولا وزير الطاقة المالاوي.

وبحث الجانبان إمكانيات تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ومالاوي في مجالي الكهرباء والطاقة، خاصة بعد توقيع مالاوي مذكرة تفاهم مع مجموعة السويدى المصرية، يوم 11 مارس الجاري، لإقامة محطة للطاقة الشمسية بقوة 50 ميجاوات.

وأشار الوزير المالاوي إلى أنها خطوة مهمة في تطوير مجال توليد الطاقة في مالاوي، وبالتالي الإسهام في تحقيق تنمية البلاد وتحقيق الخطة العشرية الأولى في استراتيجية مالاوى 2063؛ وهى الخطة التي يمثل تعزيز إنتاج الطاقة محورا رئيسيا بها.

وأعرب الوزير المالاوي عن امتنانه للجهود التي تبذلها مصر عن طريق الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في بناء قدرات الكوادر المالاوية في عدد من التخصصات في مجال الطاقة.

وأكد أن مالاوي تعول على الخبرات المصرية في تطوير قطاع الطاقة لديها، لا سيما على صعيد إدخال الكهرباء في الريف والمناطق النائية.

مصر سفير مصر مالاوي مجال توليد الطاقة الوكالة المصرية الكهرباء

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على هامش الأزمة

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