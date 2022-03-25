بعد رحيله عن عمر ناهز الـ73 عامًا.. أبرز أعمال أحمد حلاوة

حالة من الحزن سيطرت على روّاد السوشيال ميديا، وجمهور الفنان الراحل الدكتور أحمد حلاوة، وذلك بعدما رحل عن عالمنا، قبل قليل، عن عمر ناهز 73 عامًا بعد صراعٍ مع تداعيات فيروس كورونا الذي أصيب به في مطلع شهر فبراير، حيث تدهورت حالته الصحية مؤخرًا، فيما تحدد الأسرة، خلال الساعات المقبلة، موعد الجنازة والعزاء بعد إنهاء كل الإجراءات.

أبرز أعمال أحمد حلاوة

ويرصد "الدستور" أبرز أعماله، في سياق السطور التالية:-

كان للفنان الراحل أحمد حلاوة، طلّة مميزة على جمهوره من خلال شاشات التليفزيون والسينما، إلا أن هناك عددا من الأعمال الفنية هي التي علّقت في أذهان المشاهد، ومن أهم أعماله السينمائية فيلم عسل أبيض، والثعالب، وأقوى الرجال، وحرامية في تايلاند، والحرب العالمية التالتة، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، وشاومينج.

أما عن أهم الأعمال الدرامية التي طلّ بها الفنان الراحل أحمد حلاوة على جمهوره بها، فكان أبرزها، موجة حارة، ساحرة الجنوب، العراف، بدون ذكر أسماء، صاحب السعادة، أهل كايرو، اللص والكتاب وغيرهم.

فيلم الجواهرجي

تجدر الإشارة إلى أن الفنان أحمد حلاوة يشارك في فيلم «الجواهرجي»، مع الفنان محمد هنيدي، ونخبة من نجوم الفن، ومن المفترض أن يعرض الفيلم خلال العام الجاري، وقد أنهى تصوير مشاهده.

وفي وقت سابق، كتب الفنان الدكتور أحمد حلاوة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومواقع السوشيال ميديا في محاولة منه لطمأنة جمهوره، قائلًا: "إلى كل الأصدقاء وكل من سأل عنى.. الحمد لله أنا بخير وسوف أخرج من المستشفى قريبا للنقاهة.. أشكركم جميعا على اهتمامكم.. واطمنكم إني بخير والحمدلله".

في مطلع شهر فبراير الماضي، أصيب الفنان أحمد حلاوة، بفيروس كورونا، مطالبا متابعيه وجمهوره بالدعاء له، خاصة أن حالته متأخرة، وكتبت ابنته على "فيسبوك": الرجاء الدعاء لوالدي حالة كورونا متأخرة.. أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل".