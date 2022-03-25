الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جمهور بورسعيد يتوجه لاستاد القاهرة لتشجيع المنتخب أمام السنغال «صور»

جماهير بورسعيد
جماهير بورسعيد

توجهت مجموعة من جماهير محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إلى استاد القاهرة الدولي لتشجيع المنتخب الوطني في مباراته أمام نظيره السنغالي، التي ستُقام مساء اليوم الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم- قطر 2022.

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وتجمَّع مجموعة من الشباب الحاصل على تذكرة المباراة من خلال موقع "تذكرتي" بجوار استاد النادي المصري نطاق حي المناخ، حيث تم تنظيم رحلة مجانية لهم لتشجيع المنتخب الوطني فى مباراته.

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وقال محمود زيزو، أحد شباب بورسعيد المسافرين لحضور المباراة: «إن شاء الله نرجع منصورين وفرحانين بفوز مصر»، مشيرًا إلى أنه يشعر بأن المنتخب سوف يفوز بهدفين مقابل لا شيء.

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ورفع المشجعون علم النادي المصري البورسعيدي بجوار علم مصر، والتقطوا العديد من الصور التذكارية للمشاركة في مشاهدة المباراة من داخل الاستاد بالقاهرة.

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وافتتح أمن استاد القاهرة الدولي الأبواب أمام جماهير الفراعنة، لحضور مباراة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم ضد نظيره السنغال، في إطار التصفيات النهائية والمؤهلة لكأس العالم 2022 قطر، في الساعة 2 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً، قبل بداية المباراة، والتي من المقرر إقامتها في الساعة 9 ونصف مساء اليوم الجمعة.

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