وزير الرياضة يشهد ختام مهرجان العروض الرياضية للكليات المتخصصة

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ختام مهرجان العروض الرياضية لطلبة وطالبات كليات التربية الرياضية والمدارس الرياضية والمعاهد الأزهرية (بنين وبنات) للعام الدراسي (2022/2021)، والذي نفذته الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للتعليم العام والأزهري، والإدارة العامة للنشاط الطلابي) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، خلال الفترة من 21 إلى 25 مارس الجاري، بصالة "حسن مصطفى" بمدينة السادس من أكتوبر.

وشارك في التصفيات الختامية للمهرجان 800 طالب وطالبة، يمثلون 22 كلية تربية رياضية، فيما يشارك 450 تلميذا وتلميذة يمثلون 15 مدرسة رياضية و10 معاهد أزهرية على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا المهرجان يضم شريحة مختلفة من الأعمار السنية، وذلك في إطار الاهتمام بنشر الرياضة مما يبرهن على أهمية الرياضة في بناء الأجيال في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وما توليه الدولة المصرية بالشباب والنشء من اهتمام لتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية والعمل على تعزيز الانتماء والولاء للوطن.

وقال صبحي إن مثل هذه اللقاءات الرياضية تعمل على إخراج الطاقات الإبداعية للشباب، والتي بدورها تحقق قيم الولاء والانتماء، بجانب انتقاء العروض المتميزة والاستفادة منها في المناسبات القومية.

وأسفرت المنافسات على مستوى الكليات المتخصصة "بنات" عن حصول المنيا على المركز الأول، والعريش على المركز الثاني، والمنوفية على المركز الثالث، وعلى مستوى الكليات المتخصصة "بنين" حققت المنوفية المركز الأول، والفيوم المركز الثاني، والمنصورة المركز الثالث.

فيما أسفرت المنافسات على مستوى المعاهد الأزهرية "بنين" عن حصد الغربية للمركز الأول، والدقهلية المركز الثاني، وكفر الشيخ المركز الثالث، وعلى مستوى المعاهد الأزهرية "بنات" حققت بني سويف المركز الأول، والدقهلية المركز الثاني، والغربية المركز الثالث.

وعلى مستوى المدارس الرياضية "بنين"، حققت الفيوم المركز الأول، والقاهرة المركز الثاني، والمنيا المركز الثالث.. بينما على مستوى المدارس الرياضية "بنات" حققت بورسعيد المركز الأول، والفيوم المركز الثاني، والإسكندرية المركز الثالث.

وتضمن حفل الختام إقامة طابور عرض للمشاركين، بجانب تقديم عروض رياضية، بحضور الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد المصري الرياضي للجامعات، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي، والدكتور محمود الدهراوي ممثل الأزهر، والدكتورة منى مصطفى ممثل وزارة التربية والتعليم، واللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والدكتور أحمد حسان مدير عام التعليم العام والأزهري، وأحمد عبد ربه مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وعدد من عمداء كليات التربية الرياضية، ولفيف من مديري مديريات الشباب والرياضة للمحافظات المشاركة، ومديري مديريات التربية والتعليم للمحافظات المشاركة.