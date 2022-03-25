الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تمويل 3 آلاف مشروع صغير وتوفير 9 آلاف فرصة عمل في دمياط

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول جهوده خلال العام الماضي.

وتضمن التقرير ما تم تقديمه من خدمات مالية  من خلال الجهات الوسيطة و الإقراض المباشر وأيضاً تمويل المشروعات متناهية الصغر وذلك بإجمالى ٣٤٠٩ مشروع بحجم  تمويل يصل إلى ١٣٥.٥٣٩.٥٢١ مليون جنيه، وذلك بعدد ٩٥٦٥ فرصة عمل.

كما قدم الجهاز خدمات غير مالية تتمثل فى محورين أولهما خدمة المنشآت تم خلاله إصدار ٢٤٤ رخصة مؤقتة و٦٢ بطاقة رقم قومى لمنشأة، و١٨٧ شهادة تصنيف وأيضاً ١٨٧ شهادة مزايا وكذا استصدار ١٧٨ رخصة نهائية و٤٠ بطاقة ضريبية وكذا ٤٨ شهادة تأمينات اجتماعية وأخيراً استصدار ٤٢ شهادة غرفة تجارية ، أما المحور الثانى فهو خدمات التسويق والمعارض والتدريب، حيث تم من خلاله الاشتراك فى ٣ معارض بإجمالى ١٤ عارض فى معارض البازار و تراثنا و بأيدينا للمصنوعات اليدوية بالإضافة إلى جناح خاص بمدينة دمياط للأثاث وآخر بالغرفة التجارية بدمياط بمعرض تراثنا، هذا إلى جانب إقامة عدد ٣٣ ندوة استهدفت التعريف بانشطة الجهاز، بالإضافة إلى تنظيم عدد ٩ دورات تدريبية بالتعاون مع شركاء التنمية ومنظمة العمل الدولية وذلك فى إطار برامج "حدد فكرة مشروعك، ابدأ مشروعك، طور مشروعك"، تم خلالها تدريب ٢٢٥ متدرب.

وفى سياق متصل، أوضح حسام شبكة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدمياط، أن الجهاز قد نفذ عدد من الخدمات بمركز كفر سعد وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، حيث تم تقديم خدمات مالية لعدد ٦٤٦ مشروع بتمويل يصل إلى ١٧.٩٦٤.٩٠٤ مليون جنيه، بإجمالى ١٥٠٠ فرصة عمل، هذا إلى جانب الخدمات الغير المالية، حيث حققت خدمة وحدة الشباك الواحد إصدار ٣٩ رخصة مؤقتة، ١١ رخصة توفيق أوضاع، ٤٣ شهادة تصنيف، و٤٣ شهادة أخرى مزايا، وفيما يخص الرخص النهائية تم إصدار ٣٤ رخصة و ١٨ شهادة ضريبية، و١٨ شهادة أخرى للتأمينات الاجتماعية.

وبالنسبة لخدمات التسويق والمعارض والتدريب بمركز كفر سعد،، فقد ذكر رئيس الجهاز أنه تم تقديم عدد من الخدمات جاء أهمها إقامة ١٩ ندوة تعريفية عن أنشطة الجهاز وتدريب ٢٠ متدربا على ريادة الأعمال وأيضاً تقديم ١١٦ دراسة جدوى استرشادية.

دمياط إقليم محافظة دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط الدكتورة منال عوض

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على هامش الأزمة

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