الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة الألمانى يحث على احتواء موجة كورونا بسرعة

وزير الصحة الألماني
وزير الصحة الألماني

يرى وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، أن بلاده تمر مجددا بموجة حادة من كورونا، مطالبا الولايات باتخاذ إجراءات مضادة لاحتواء الجائحة.

وقال الوزير اليوم الجمعة في برلين: "لا يمكن الحديث عن "يوم الحرية "- بل على العكس تماما"، موضحا أنه بالنظر إلى العدد الكبير من الإصابات، فقد نشأت حالة لا يمكن معها ببساطة انتظار تحسن الطقس لتهدئة الوضع، محذرا من أنه "لا يمكننا ترك الأمر كما هو عليه الآن".

وناشد الوزير الولايات تنفيذ اللوائح الآن وفقا لقانون الحماية من العدوى المعدل، والتي تتيح إقليميا تشديد القواعد في بؤر انتشار العدوى.

ويمكن قياس العبء الزائد على نظام الرعاية الصحية معايير محددة - على سبيل المثال، عندما يصبح من الضروري تأجيل عمليات مخطط لها أو نقل المرضى إلى مناطق أخرى.

وأكد لاوترباخ أنه يمكن تطبيق إجراءات ما يسمى بـ"النقاط الساخنة" على ولاية بأكملها، مضيفا أنه من المقرر خلال مؤتمر لوزراء الصحة يوم الاثنين المقبل إجراء محادثات مع الولايات من أجل جعل هذا النظام قابلا للتطبيق.

وقوبل قانون الحماية من العدوى الذي عدله الائتلاف الحاكم باحتجاجات واسعة النطاق من الولايات. 

وعقب فترة انتقالية حتى الثاني من أبريل، يمكن للولايات فرض بعض القيود الإضافية مع الإلزام بارتداء الكمامات وقواعد الدخول للأماكن المغلقة، إذا أقر برلمان الولاية بوجود وضع حرج في الولاية.

وحث لاوترباخ أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم من قبل على الحصول على جرعة أولى على الأقل من اللقاح، مضيفا أنه مع ارتفاع عدد الإصابات حاليا، من المتوقع أن يصاب الأشخاص غير المحصنين بالعدوى في الأيام المقبلة، موضحًا أن هذا ينطبق أيضًا على أولئك الذين قالوا إنهم نجوا من الإصابة على مدار العامين السابقين.

الصحة وزير الصحة الألماني كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

«ارتفاع الحرارة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد تعلن موعد اعتدال الأجواء وتكشف مفاجأة عن ارتفاع درجة الحرارة

غلق وتغريم 3 منشآت ورفع 55 حالة إشغال بحي وسط الإسكندرية

«الأوقاف» تفتتح مساجد جديدة بالإسماعيلية

تحرير 53 محضرا تموينيا في بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

التدريب الأخير للمنتخب قبل المباراة

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يبقي على حالة التأهب خوفاً من التصعيد بعد عملية «بئر سبع»

بينيت يلتقى وزير الخارجية الأمريكى فى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس