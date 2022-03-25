محافظ قنا يفتتح مسجد الفتح بـ«الأشراف الغربية» 

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد مسجد الفتح بنجع الكراوين بقرية الأشراف الغربية التابعة لمركز قنا.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، والنائب مصطفى محمود مصطفى عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية .

وعقب الافتتاح استمع محافظ قنا والمصلين إلى خطبة الجمعة، التي ألقاها خطيب المسجد، وتحدث فيها عن بر الوالدين وطاعتهما ثم أدى شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، وسط التزام بتطبيق الضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف ، وعقب ذلك هنأ المحافظ أهالى القرية بمناسبة إفتتاح المسجد وقرب حلول شهر رمضان المبارك ، معربا عن سعادته البالغة بافتتاح بيت من بيوت الله يُذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم الحنيف، مثمناً دور وزارة الأوقاف في افتتاح العديد من المساجد، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه المساجد فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية.

كما وجه الداودي الشكر لكل من ساهم في عمارة هذا المسجد متمنيا للجميع الخير والقبول ، مشيراً إلى أن الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف على المساجد يسهم فى تعميق المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامى وتعاليمه السمحة ويواجه الأفكار المغلوطة والهدامة، خاصة أن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعي.

من جانبه، أوضح الدكتور ماهر جبر أن المسجد تابع لوزارة الأوقاف ويقع على مساحة ٤٥٠مترًا، وتم إحلاله وتجديدة بتكلفة ٤ ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، مؤكدا على اهتمام وحرص الوزارة على تشييد ودعم دور العبادة وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية، فى إطار خطة الوزارة لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بالشكل اللائق لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر .