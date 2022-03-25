إصابة ربة منزل بحروق من الدرجة الثانية في منيا القمح

أصيبت ربة منزل بمحافظة الشرقية، بحروق، في وقوع حريق بمنزلها، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى السعديين المركزى، لـ"أسماء ج.ح" 35 سنة، مقيمة قرية أبو طوالة، بدائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، مصابة بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 35%

وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة للوقوف على سبب إصابتها.

وفى سياق متصل، أصيب طفل اليوم، في اندلاع حريق بمنزله، وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد باندلاع حريق، بمنزل، بقرية بهجات، دائرة مركز الزقازيق.

وأسفر الحريق عن إصابة الطفل “عبد الله م.م”, 13 سنة، بحروق نارية بالوجه، وتم نقله لمركز الحروق بههيا لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.